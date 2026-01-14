У Києві СБУ затримала директорку школи з російськими паспортами (фото)

У Києві СБУ затримала директорку школи з окупованої Ялти, яка з 2014 року працювала на окупаційну владу та впроваджувала російські освітні стандарти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram .

Що відомо про колаборантку

За даними слідства, жінка нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, героїзуючи російських загарбників і виправдовуючи їхні злочини проти України.

Фігурантку затримали під час її перебування у столиці, куди вона приїхала, щоб відвідати родичів.

Розслідування встановило, що жінка в’їхала до України через треті країни і планувала повернутися тим самим маршрутом до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ.

Колабораційну діяльність вона розпочала ще у 2014 році після захоплення півострова, коли була директоркою школи у Ялті та відразу підтримала окупантів.

Як розповіли в СБУ, за це їй доручили доручили керувати місцевим навчальним закладом, "переформатувавши" освітній процес за кремлівськими стандартами.

Фігурантка регулярно проводила агітаційні заходи, на яких нав’язувала школярам і батькам тези московської пропаганди, зокрема під час "лінійок", популяризуючи режим рф.

Затримання та що загрожує

Як проінформували в СБУ, затримання відбулося в орендованій квартирі в Києві. Під час обшуків правоохоронці вилучили російські паспорти та смартфони з доказами співпраці з ворогом.

Наразі слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Жінка перебуває під вартою, їй загрожує ув’язнення.

Фото: СБУ затримала в Києві директорку школи з Ялти (t.me/SBUkr)