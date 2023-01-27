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В Україні з'являться нові автомобільні номери, МВС затвердило зміни

Фото: в Україні з'являться нові автомобільні номера, МВС затвердило зміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні власники зареєстрованих автомобілів отримуватимуть нові номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наказ МВС.

Відповідно до документа, номерні знаки автомобілів, які оформляють онлайн або ж через додаток "Дія", замість перших двох літер, які позначаються регіон, використовуватимуть такі позначення:

  • “ED”, “DC” - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;
  • “DI”, “PD” - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного додатка порталу "Дія".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно знизилась ціна на бензин та дизельне пальне.

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Міністерство внутрішніх справ України