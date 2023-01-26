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Паливо дешевшає на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

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Україна, Четвер 26 січня 2023 12:59
Паливо дешевшає на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 26 січня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 9 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,91 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне пальне - 52,76 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 27, 05 гривень за літр (-0,06 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Паливо дешевшає на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Нагадаємо, за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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