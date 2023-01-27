В Украине появятся новые автомобильные номера, МВД утвердило изменения

В Украине владельцы зарегистрированных автомобилей получат новые номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ МВД .

Согласно документу, номерные знаки автомобилей, которые оформляют онлайн или через приложение "Дия", вместо первых двух букв, обозначаемых регион, будут использовать следующие обозначения:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно снизилась цена на бензин и дизельное топливо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.