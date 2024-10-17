В Україні з’явився новий табір для військовополонених росіян: чим забезпечують (відео)

В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених під назвою "Центр-5". Це стало необхідним через те, що кількість російських військових, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в межах обмінів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".
У повідомленні йдеться, що табір "Центр-5" відповідає всім вимогам міжнародного гуманітарного права: тут передбачені окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою та доступ до медичної допомоги.
Особливістю "Центр-5" є наявність умов для утримання поранених військовополонених, зокрема ампутантів, лежачих пацієнтів та тих, хто має різні захворювання. У проєкті "Хочу жить" пояснюють, що російська сторона відмовляється повертати саме таких інвалідів і хворих військовополонених.
Водночас Україна дотримується усіх своїх зобов'язань згідно з Женевськими конвенціями і надає максимальну відкритість у питаннях поводження з військовополоненими. Міжнародні спостерігачі та медіа можуть відвідувати табір "Центр-5" та інші місця утримання російських військовополонених.
Україна продовжує вимагати від Росії аналогічного ставлення до українських полонених та виконання взятих зобов’язань. Серед основних вимог: допуск представників МКЧХ до українських військовополонених у РФ, припинення утримання полонених у колоніях та підвалах, зупинення тортур і вербування, а також забезпечення можливості отримувати листи й посилки.
Раніше РБК-Україна розповідало, що російські військовополонені під час обміну поділилися інформацією про умови свого утримання в Україні. Представники Офісу омбудсмана зафіксували на відео їхні свідчення, в яких росіяни розповідають, що їх добре годували, надавали медичну допомогу, і до них ставилися згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.
Також ми писали, що близько 80% усіх страт українських військових, вчинених російськими військовими, відбулося саме 2024 року. Начальник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов зазначив, що наразі підтверджено загибель 93 українських бійців, які були страчені на полі бою. Бєлоусов додав, що з листопада 2023 року спостерігається значне погіршення ставлення російських військових до українських полонених, що підтверджується випадками страт у різних місцях несвободи, зокрема в Оленівці.
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