UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні з’явився новий табір для військовополонених росіян: чим забезпечують (відео)

Фото: Російський військовополонений в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених під назвою "Центр-5". Це стало необхідним через те, що кількість російських військових, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в межах обмінів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".

У повідомленні йдеться, що табір "Центр-5" відповідає всім вимогам міжнародного гуманітарного права: тут передбачені окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою та доступ до медичної допомоги.

Особливістю "Центр-5" є наявність умов для утримання поранених військовополонених, зокрема ампутантів, лежачих пацієнтів та тих, хто має різні захворювання. У проєкті "Хочу жить" пояснюють, що російська сторона відмовляється повертати саме таких інвалідів і хворих військовополонених.

Водночас Україна дотримується усіх своїх зобов'язань згідно з Женевськими конвенціями і надає максимальну відкритість у питаннях поводження з військовополоненими. Міжнародні спостерігачі та медіа можуть відвідувати табір "Центр-5" та інші місця утримання російських військовополонених.

Україна продовжує вимагати від Росії аналогічного ставлення до українських полонених та виконання взятих зобов’язань. Серед основних вимог: допуск представників МКЧХ до українських військовополонених у РФ, припинення утримання полонених у колоніях та підвалах, зупинення тортур і вербування, а також забезпечення можливості отримувати листи й посилки. 

 

Раніше РБК-Україна розповідало, що російські військовополонені під час обміну поділилися інформацією про умови свого утримання в Україні. Представники Офісу омбудсмана зафіксували на відео їхні свідчення, в яких росіяни розповідають, що їх добре годували, надавали медичну допомогу, і до них ставилися згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

Також ми писали, що близько 80% усіх страт українських військових, вчинених російськими військовими, відбулося саме 2024 року. Начальник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов зазначив, що наразі підтверджено загибель 93 українських бійців, які були страчені на полі бою. Бєлоусов додав, що з листопада 2023 року спостерігається значне погіршення ставлення російських військових до українських полонених, що підтверджується випадками страт у різних місцях несвободи, зокрема в Оленівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні