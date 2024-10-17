В Україні з’явився новий табір для військовополонених росіян: чим забезпечують (відео)

У повідомленні йдеться, що табір "Центр-5" відповідає всім вимогам міжнародного гуманітарного права: тут передбачені окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою та доступ до медичної допомоги.

Особливістю "Центр-5" є наявність умов для утримання поранених військовополонених, зокрема ампутантів, лежачих пацієнтів та тих, хто має різні захворювання. У проєкті "Хочу жить" пояснюють, що російська сторона відмовляється повертати саме таких інвалідів і хворих військовополонених.

Водночас Україна дотримується усіх своїх зобов'язань згідно з Женевськими конвенціями і надає максимальну відкритість у питаннях поводження з військовополоненими. Міжнародні спостерігачі та медіа можуть відвідувати табір "Центр-5" та інші місця утримання російських військовополонених.

Україна продовжує вимагати від Росії аналогічного ставлення до українських полонених та виконання взятих зобов’язань. Серед основних вимог: допуск представників МКЧХ до українських військовополонених у РФ, припинення утримання полонених у колоніях та підвалах, зупинення тортур і вербування, а також забезпечення можливості отримувати листи й посилки.