В Офісі генпрокурора назвали кількість страчених окупантами українських військових на полі бою

Близько 80% всіх страт українських військових росіянами відбулося у 2024 році. Відомо про загибель 93 наших бійців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

Бєлоусов зокрема згадав, що днями у соцмережах з'явилась інформація про ще одну страту українського військового. Але наразі підтвердити її неможливо.

"Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне провадження. І наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити, що десь 80% всіх страт відбулося в цьому році. Що говорить про таке серйозне збільшення цих випадків у 2024 році", - розповів він.

За його словами, зміни у ставленні російських військових відносно українських військовополонених стали помітні з листопада минулого року. Ці зміни були у значно гірший бік.

"Мабуть, найбільш таким резонансним прикладом є наші військовополонені, які загинули в Оленівці. Але такі випадки фіксуються й в інших місцях несвободи", - сказав він.

Зокрема, днями було оприлюднено звіт верховного комісара ООН з прав людини, в якому вони зазначили про підтверджений факт страти 10 військовополонених в інших місцях несвободи.

"Ми також це фіксуємо. В нас є великі провадження по місцях несвободи на території РФ, на окупованій території. Ми допитуємо всіх наших військовополонених, які повертаються. Всі вони стають жертвами таких жорстоких катувань. І під час цих катувань, на жаль, частина наших бійців гинуть від рук або представників ЗС РФ, або від рук представників ФСБ або від ревних працівників", - розповів Бєлоусов.

Страта українських військових

Випадки страт українських військовополонених російськими окупантами стають частішими.

1 жовтня з'явилася інформація про ймовірний розстріл 16 українських військових у районі Миколаївки та Сухого Яру.

Раніше, у вересні, було опубліковане відео, де російські військові розстрілюють трьох українських полонених. Українські захисники виходили з підвалу з піднятими руками, після чого окупанти змусили їх лягти на землю і вбили пострілами.

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