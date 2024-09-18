Годували та лікували: російські військовополонені розповіли про утримання в Україні

Російські військовополонені під час обміну розповіли, у яких умовах їх утримували на території України.

Про це РБК-Україна повідомляє із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

Працівники Офісу омбудсмана під час чергового обміну військовополоненими із Росією записали відео спілкування із російськими військовими. На відео росіяни розповіли про утримання на території України. Вони говорять, що в Україні їх добре годували, надавали їм медичну допомогу та ніхто над ними не знущався.

"При кожному обміні працівники Офісу омбудсмана спілкуються з російськими військовополоненими. Мета – зафіксувати, що вони утримувалися відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та показати це міжнародній спільноті", – повідомляють в Офісі омбудсмана.

Під час відповідей на деякі питання російські полонені посміхалися та розповідали про те, хто на них чекає вдома. Військовополонені зазначили, що переважно вони – строковики та прикордонники.

"Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими і чекає цього ж від Росії! Українці у РФ мають утримуватися так само, як росіяни в Україні", – йдеться у повідомленні Дмитра Лубінця.