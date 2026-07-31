В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимуть

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про започаткування нового професійного свята.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на сайті президента України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №687/2026, яким в Україні офіційно започатковано День фінансистів. Нове професійне свято щорічно відзначатиметься 11 липня.
Згідно з текстом указу, День фінансистів встановлено на знак визнання вкладу працівників фінансової галузі у забезпечення стабільної роботи фінансової системи України.
Також документ спрямований на підтримку подальшого розвитку професійної діяльності у цій галузі.
Ініціатором започаткування нового професійного свята виступило Міністерство фінансів України.
Президент підписав указ 31 липня 2026 року. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Таким чином, День фінансистів включено до переліку професійних свят України та відзначатиметься на державному рівні щороку.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський започаткував нове військове свято - День Сил безпілотних систем Збройних сил України. Його відзначатимуть щороку 4 липня, щоб підтримати розвиток військових традицій та відзначити внесок підрозділів, які виконують бойові завдання із використанням безпілотних технологій.