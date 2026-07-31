В Украине появился новый праздник: когда будут отмечать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении нового профессионального праздника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687/2026, которым в Украине официально учрежден День финансистов. Новый профессиональный праздник будет ежегодно отмечаться 11 июля.
Согласно тексту указа, День финансистов установлен в знак признания вклада работников финансовой сферы в обеспечение стабильной работы финансовой системы Украины.
Также документ направлен на поддержку дальнейшего развития профессиональной деятельности в этой отрасли.
Инициатором учреждения нового профессионального праздника выступило Министерство финансов Украины.
Президент подписал указ 31 июля 2026 года. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Таким образом, День финансистов включен в перечень профессиональных праздников Украины и будет отмечаться на государственном уровне каждый год.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский учредил новый военный праздник - День Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Его будут отмечать ежегодно 4 июля, чтобы поддержать развитие военных традиций и отметить вклад подразделений, которые выполняют боевые задачи с использованием беспилотных технологий.