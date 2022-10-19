В Украине появился фонд ликвидации последствий агрессии РФ: как будут распределяться деньги

Верховная Рада создала фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Он будет финансироваться за счет продажи национализированного российского имущества и национализированных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram .

Деньги из фонта будут распределяться по следующим направлениям:

Напомним, Верховная рада увеличила расходы на сектор безопасности и обороны на 387 млрд гривен в проекте бюджета на 2022 год.

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