В Украине появился фонд ликвидации последствий агрессии РФ: как будут распределяться деньги
Фото: в Украине появился фонд ликвидации последствий российской агрессии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная Рада создала фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Он будет финансироваться за счет продажи национализированного российского имущества и национализированных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
Деньги из фонта будут распределяться по следующим направлениям:
- строительство общественных зданий - ограничение соответствующих объектов теми, что были разрушены или повреждены вследствие российской агрессии;
- реконструкции, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанные с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения (дополнение по строительству таких объектов и объектов, связанных с предоставлением услуг электро- и газоснабжения, а также ограничение соответствующих объектов теми, что были разрушены или повреждены в результате агрессии);
- реконструкции, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его в результате вооруженной агрессии;
- разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных из-за агрессии;
- приобретение жилых помещений для украинцев, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией;
- закупка компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений.
Напомним, Верховная рада увеличила расходы на сектор безопасности и обороны на 387 млрд гривен в проекте бюджета на 2022 год.
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