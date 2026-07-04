В Україні з'явиться унікальна лінія морської оборони

Роботизовані катери та захист Одеси

Нагадаємо, данська компанія BlueShadow розробила систему Blue Dragon, яка покликана захистити прибережні регіони України від повітряних атак з моря. Проєкт передбачає створення рою автономних безпілотних суден, які здатні перехоплювати та знищувати ворожі дрони на відстані 10-20 кілометрів від берега.

У інтерв'ю РБК-Україна засновник компанії Чарльз Махер детально розповів, на якому етапі перебуває розробка захисту Одеси від "Шахедів" та з яких технічних елементів складається ця унікальна платформа. За його словами, система інтегрується з українськими комплексами управління Delta та Кропива, що дозволяє катерам самостійно ухвалювати рішення під час бою.

Також в розмові очільник стартапу пояснив, як данська технологія замінить людей на чергуванні та скільки персоналу потрібно для керування такою ескадрою. Платформа розрахована на безперервну роботу в морі в режимі 24/7, а для контролю 12 роботизованих катерів на суходолі вистачить команди всього з п'яти осіб.