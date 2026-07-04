В Україні з'явиться унікальна лінія морської оборони

Для захисту Одеси та регіону в Чорному морі планують створити нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами.
Про це заявив президент Ураїни Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами глави держави, нове технологічне рішення передбачає застосування дронів-перехоплювачів з різних платформ, зокрема їхній запуск безпосередньо з морських безпілотників.
Така лінія оборони має надійно захистити Одесу та весь навколишній регіон від ворожих загроз.
Зеленський підкреслив, що впровадження подібних технологій є відповіддю на сучасні безпекові виклики та стимулює розвиток військово-морського потенціалу.
"Я вважаю, що найголовніше, що сьогодні Україна має в військово морській складовій - це досвід, який розвивається кожного дня", - наголосив президент.
Нагадаємо, данська компанія BlueShadow розробила систему Blue Dragon, яка покликана захистити прибережні регіони України від повітряних атак з моря. Проєкт передбачає створення рою автономних безпілотних суден, які здатні перехоплювати та знищувати ворожі дрони на відстані 10-20 кілометрів від берега.
У інтерв'ю РБК-Україна засновник компанії Чарльз Махер детально розповів, на якому етапі перебуває розробка захисту Одеси від "Шахедів" та з яких технічних елементів складається ця унікальна платформа. За його словами, система інтегрується з українськими комплексами управління Delta та Кропива, що дозволяє катерам самостійно ухвалювати рішення під час бою.
Також в розмові очільник стартапу пояснив, як данська технологія замінить людей на чергуванні та скільки персоналу потрібно для керування такою ескадрою. Платформа розрахована на безперервну роботу в морі в режимі 24/7, а для контролю 12 роботизованих катерів на суходолі вистачить команди всього з п'яти осіб.