В Украине появится уникальная линия морской обороны

Новые технологии для защиты Одесской области

По словам главы государства, новое технологическое решение предусматривает применение дронов-перехватчиков с разных платформ, в том числе их запуск непосредственно из морских беспилотников.

Такая линия обороны должна надежно оградить Одессу и весь окружающий регион от враждебных угроз.

Зеленский подчеркнул, что внедрение подобных технологий является ответом на современные вызовы безопасности и стимулирует развитие военно-морского потенциала.

"Я считаю, что самое главное, что сегодня Украина имеет в военно-морской составляющей - это опыт, который развивается каждый день", - подчеркнул президент.