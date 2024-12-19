В Україні з’явиться спеціальний одяг для поранених військових: чим він особливий

Відомство відреагувало на запит військовослужбовців, які отримали поранення, та військових медиків працює над впровадженням адаптивного одягу. Мета – зробити все можливе, щоб захисники України почували себе якомога зручніше під час лікування та реабілітації.

Комплект адаптивного одягу включає штани, шорти, майку, а також фуфайки з довгими та короткими рукавами. Проведено два етапи тестування, під час яких враховано зауваження військових.

Основні характеристики одягу:

розширені штанини та рукави

текстильні застібки, які полегшують одягання та дозволяють повністю розстібати одяг на плечах і по боках

додаткове регулювання низу штанин, рукавів, поясу штанів і шортів

наявність кишень на штанах і шортах

Одяг призначений для зручного використання у повсякденному житті військових із пораненнями, полегшення медичних процедур і задоволення побутових потреб.