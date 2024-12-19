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В Украине появится специальная одежда для раненых военных: что в ней особенного

Фото: Военная форма (instagram.com/dmytro lunin)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины разрабатывает адаптивную одежду для раненых военнослужащих, чтобы обеспечить им комфорт во время лечения и реабилитации. Сейчас технические спецификации, которыми должны руководствоваться производители, находятся на этапе согласования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Ведомство отреагировало на запрос военнослужащих, получивших ранения, и военных медиков работает над внедрением адаптивной одежды. Цель – сделать все возможное, чтобы защитники Украины чувствовали себя как можно удобнее во время лечения и реабилитации.

Комплект адаптивной одежды включает штаны, шорты, майку, а также фуфайки с длинными и короткими рукавами. Проведено два этапа тестирования, во время которых учтены замечания военных.

Основные характеристики одежды:

  • расширенные штанины и рукава
  • текстильные застежки, которые облегчают одевание и позволяют полностью расстегивать одежду на плечах и по бокам
  • дополнительная регулировка низа штанин, рукавов, пояса штанов и шортов
  • наличие карманов на штанах и шортах

Одежда предназначена для удобного использования в повседневной жизни военных с ранениями, облегчения медицинских процедур и удовлетворения бытовых потребностей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в приложении "Армия+" стартовал новый опрос относительно качества, удобства и соответствия военной формы потребностям мужчин и женщин, которые проходят службу. В частности, ведомство хочет оценить качество формы, удобство использования, соответствие одежды специфическим потребностям военнослужащих.

Также мы писали, что Минобороны начало испытания новых образцов демисезонной и зимней одежды для женщин-военнослужащих. Кроме того, запланировано создание специализированных женских бронежилетов.

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Одежда военных