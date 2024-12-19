В Украине появится специальная одежда для раненых военных: что в ней особенного

Ведомство отреагировало на запрос военнослужащих, получивших ранения, и военных медиков работает над внедрением адаптивной одежды. Цель – сделать все возможное, чтобы защитники Украины чувствовали себя как можно удобнее во время лечения и реабилитации.

Комплект адаптивной одежды включает штаны, шорты, майку, а также фуфайки с длинными и короткими рукавами. Проведено два этапа тестирования, во время которых учтены замечания военных.

Основные характеристики одежды:

расширенные штанины и рукава

текстильные застежки, которые облегчают одевание и позволяют полностью расстегивать одежду на плечах и по бокам

дополнительная регулировка низа штанин, рукавов, пояса штанов и шортов

наличие карманов на штанах и шортах

Одежда предназначена для удобного использования в повседневной жизни военных с ранениями, облегчения медицинских процедур и удовлетворения бытовых потребностей.