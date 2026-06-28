В Україні з'явиться новий орден: кого нагороджуватимуть

В Україні запроваджують нову нагороду - орден Європи. Ним нагороджуватимуть громадян України та іноземців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
Як повідомив Стефанчук, до Верховної Ради від президента України Володимира Зеленського надійшов законопроєкт "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України".
Документ передбачає встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за:
Законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з'явиться нова почесна відзнака "Громада-рятівник".