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В Україні з'явиться новий орден: кого нагороджуватимуть

11:54 28.06.2026 Нд
2 хв
За які заслуги нагороджуватимуть цим орденом?
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

В Україні запроваджують нову нагороду - орден Європи. Ним нагороджуватимуть громадян України та іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Як повідомив Стефанчук, до Верховної Ради від президента України Володимира Зеленського надійшов законопроєкт "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України".

Документ передбачає встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за:

  • визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС;
  • вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи;
  • зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

Законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.

Нова відзнака в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з'явиться нова почесна відзнака "Громада-рятівник".

Новою відзнакою нагороджуватимуть громади за мужність, милосердя і солідарність, виявлені їхніми жителями. Йдеться про територіальні громади, жителі яких:
  • масово надають гуманітарну та іншу допомогу прифронтовим територіям;
  • допомагають силам оборони України;
  • беруть участь у посиленні обороноздатності держави;
  • здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.
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