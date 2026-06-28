В Україні з'явиться новий орден: кого нагороджуватимуть

Як повідомив Стефанчук, до Верховної Ради від президента України Володимира Зеленського надійшов законопроєкт "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України".

Документ передбачає встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за:

визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС;

вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи;

зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

Законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.