В Украине появится новый орден: кого будут награждать

В Украине вводят новую награду - орден Европы. Им будут награждать граждан Украины и иностранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Как сообщил Стефанчук, в Верховную Раду от президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект "О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины".
Документ предусматривает установление ордена Европы для празднования граждан Украины и иностранцев за:
Законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине появится новая почетная награда "Громада-спаситель".