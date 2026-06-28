В Україні з'явиться новий орден: кого нагороджуватимуть
11:54 28.06.2026 Нд
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За які заслуги нагороджуватимуть цим орденом?
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
В Україні запроваджують нову нагороду - орден Європи. Ним нагороджуватимуть громадян України та іноземців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
Як повідомив Стефанчук, до Верховної Ради від президента України Володимира Зеленського надійшов законопроєкт "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України".
Документ передбачає встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за:
- визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС;
- вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи;
- зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.
Законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.
Нова відзнака в Україні
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з'явиться нова почесна відзнака "Громада-рятівник".
Новою відзнакою нагороджуватимуть громади за мужність, милосердя і солідарність, виявлені їхніми жителями. Йдеться про територіальні громади, жителі яких:
- масово надають гуманітарну та іншу допомогу прифронтовим територіям;
- допомагають силам оборони України;
- беруть участь у посиленні обороноздатності держави;
- здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.