В Украине появится новый орден: кого будут награждать
11:54 28.06.2026 Вс
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За какие заслуги будут вознаграждены этим орденом?
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
В Украине вводят новую награду - орден Европы. Им будут награждать граждан Украины и иностранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Как сообщил Стефанчук, в Верховную Раду от президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект "О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины".
Документ предусматривает установление ордена Европы для празднования граждан Украины и иностранцев за:
- выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС;
- весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы;
- укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами.
Законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний.
Новая награда в Украине
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине появится новая почетная награда "Громада-спаситель".
Новым отличием будут награждать общины за мужество, милосердие и солидарность, проявленные их жителями. Речь идет о территориальных общинах, жители которых:
- массово оказывают гуманитарную и другую помощь при фронтовым территориям;
- помогают силам обороны Украины;
- участвуют в усилении обороноспособности государства;
- осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины.