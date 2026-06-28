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В Украине появится новый орден: кого будут награждать

11:54 28.06.2026 Вс
2 мин
За какие заслуги будут вознаграждены этим орденом?
aimg Татьяна Степанова
В Украине появится новый орден: кого будут награждать Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине вводят новую награду - орден Европы. Им будут награждать граждан Украины и иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Как сообщил Стефанчук, в Верховную Раду от президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект "О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины".

Документ предусматривает установление ордена Европы для празднования граждан Украины и иностранцев за:

  • выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС;
  • весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы;
  • укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами.

Законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний.

Новая награда в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине появится новая почетная награда "Громада-спаситель".

Новым отличием будут награждать общины за мужество, милосердие и солидарность, проявленные их жителями. Речь идет о территориальных общинах, жители которых:
  • массово оказывают гуманитарную и другую помощь при фронтовым территориям;
  • помогают силам обороны Украины;
  • участвуют в усилении обороноспособности государства;
  • осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины.
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