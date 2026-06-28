В Украине появится новый орден: кого будут награждать

В Украине вводят новую награду - орден Европы. Им будут награждать граждан Украины и иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Как сообщил Стефанчук, в Верховную Раду от президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект "О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины".

Документ предусматривает установление ордена Европы для празднования граждан Украины и иностранцев за:

выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС;

весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы;

укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами.

Законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний.