В Україні з’явиться нова посада у владі: кого призначатимуть

Згідно з повідомленням, ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міноборони.

"Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення в питаннях безпеки ухвалювалися швидше", - пояснили у відомстві.

Нові заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує в умовах повномасштабної війни.

Як громади фінансують оборону

Нагадаємо, у 2025 році українські громади суттєво збільшили фінансування Сил оборони, спрямувавши мільярди гривень на закупівлю дронів, засобів РЕБ і транспорту, а також на підтримку територіальної оборони й цивільний захист.

Загалом сотні громад витрачали понад 10% своїх бюджетів на безпекові потреби.