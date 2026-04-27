UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

В Україні з’явиться нова посада у владі: кого призначатимуть

15:41 27.04.2026 Пн
1 хв
На нові посади відряджатимуть виключно чинних військовослужбовців
aimg Марія Науменко
Фото: Міністерство оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство оборони України запроваджує нові посади у місцевій владі, щоб покращити координацію між військовими і цивільними.

Згідно з повідомленням, ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міноборони.

"Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення в питаннях безпеки ухвалювалися швидше", - пояснили у відомстві.

Нові заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує в умовах повномасштабної війни.

Як громади фінансують оборону

Нагадаємо, у 2025 році українські громади суттєво збільшили фінансування Сил оборони, спрямувавши мільярди гривень на закупівлю дронів, засобів РЕБ і транспорту, а також на підтримку територіальної оборони й цивільний захист.

Загалом сотні громад витрачали понад 10% своїх бюджетів на безпекові потреби.

Водночас у 2026 році очікується скорочення таких видатків через бюджетні обмеження та законодавчі нюанси, зокрема вилучення військового ПДФО і відсутність розширених повноважень громад у підтримці армії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
