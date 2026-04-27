В Украине появится новая должность во власти: кого будут назначать

15:41 27.04.2026 Пн
1 мин
На новые должности будут отправлять исключительно действующих военнослужащих
aimg Мария Науменко
Фото: Министерство обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство обороны Украины вводит новые должности в местной власти, чтобы улучшить координацию между военными и гражданскими.

Согласно сообщению, эти должности будут занимать действующие военнослужащие, которых будет командировать Минобороны.

"Это нужно, чтобы гражданская власть и военные работали более слаженно, а решения в вопросах безопасности принимались быстрее", - пояснили в ведомстве.

Новые заместители по вопросам обороны станут частью системы национального сопротивления, которую Украина развивает в условиях полномасштабной войны.

Как общины финансируют оборону

Напомним, в 2025 году украинские общины существенно увеличили финансирование Сил обороны, направив миллиарды гривен на закупку дронов, средств РЭБ и транспорта, а также на поддержку территориальной обороны и гражданскую защиту.

В целом сотни общин тратили более 10% своих бюджетов на потребности безопасности.

В то же время в 2026 году ожидается сокращение таких расходов из-за бюджетных ограничений и законодательных нюансов, в частности изъятия военного НДФЛ и отсутствия расширенных полномочий общин в поддержке армии.

