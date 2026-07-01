В Україні зʼявиться нова нагорода: хто її може отримати

За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 274 народні депутати.

За що вручатимуть орден

Документ передбачає, що орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за:

визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС;

вагомий внесок у посилення стійкості України, захист її незалежності та безпеки всієї Європи;

зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства.

"Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва", - йдеться у повідомленні Верїовної Ради України.