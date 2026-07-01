В Украине появится новая награда: кто ее может получить

За принятие законопроекта за основу проголосовали 274 народных депутата.

За что будут вручать орден

Документ предусматривает, что орденом Европы будут награждать граждан Украины и иностранцев за:

выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС;

весомый вклад в усиление устойчивости Украины, защиту ее независимости и безопасности всей Европы;

укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства.

"Документ определяет, что этим орденом будут награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке курса на обретение страной полноправного членства в ЕС, весомый вклад в усиление устойчивости Украины, защиту безопасности всей Европы и укрепление международного сотрудничества", - говорится в сообщении Верховной Рады Украины.