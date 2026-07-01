В Украине появится новая награда: кто ее может получить

Верховная Рада приняла в основу законопроект о новой государственной награде - ордене Европы. Им будут отмечать тех, кто вносит вклад в приближение вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады Украины в Telegram.
За принятие законопроекта за основу проголосовали 274 народных депутата.
Документ предусматривает, что орденом Европы будут награждать граждан Украины и иностранцев за:
"Документ определяет, что этим орденом будут награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке курса на обретение страной полноправного членства в ЕС, весомый вклад в усиление устойчивости Украины, защиту безопасности всей Европы и укрепление международного сотрудничества", - говорится в сообщении Верховной Рады Украины.
Напомним, в Украине также появилось новое почетное отличие "Громада-спаситель". Ею будут награждать целые территориальные общины за мужество и помощь прифронтовым территориям.
Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский.