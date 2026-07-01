В Україні зʼявиться нова нагорода: хто її може отримати
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про нову державну нагороду - орден Європи. Ним відзначатимуть тих, хто робить внесок у наближення вступу України до Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верховної Ради України у Telegram.
За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 274 народні депутати.
За що вручатимуть орден
Документ передбачає, що орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за:
- визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС;
- вагомий внесок у посилення стійкості України, захист її незалежності та безпеки всієї Європи;
- зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства.
"Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва", - йдеться у повідомленні Верїовної Ради України.
Нагадаємо, в Україні також зʼявилася нова почесна відзнака "Громада-рятівник". Нею нагороджуватимуть цілі територіальні громади за мужність і допомогу прифронтовим територіям.
Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський.