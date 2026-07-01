В Україні зʼявиться нова нагорода: хто її може отримати

Фото: Рада схвалила новий орден Європи для прихильників вступу до ЄС (Getty Images)

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про нову державну нагороду - орден Європи. Ним відзначатимуть тих, хто робить внесок у наближення вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верховної Ради України у Telegram.

За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 274 народні депутати. За що вручатимуть орден Документ передбачає, що орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за: визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС;

вагомий внесок у посилення стійкості України, захист її незалежності та безпеки всієї Європи;

зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства. "Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва", - йдеться у повідомленні Верїовної Ради України.