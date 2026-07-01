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В Україні зʼявиться нова нагорода: хто її може отримати

12:31 01.07.2026 Ср
1 хв
Названо критерії для отримання нагороди
aimg Олена Чупровська
В Україні зʼявиться нова нагорода: хто її може отримати Фото: Рада схвалила новий орден Європи для прихильників вступу до ЄС (Getty Images)
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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про нову державну нагороду - орден Європи. Ним відзначатимуть тих, хто робить внесок у наближення вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верховної Ради України у Telegram.

За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 274 народні депутати.

За що вручатимуть орден

Документ передбачає, що орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за:

  • визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС;
  • вагомий внесок у посилення стійкості України, захист її незалежності та безпеки всієї Європи;
  • зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства.

"Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва", - йдеться у повідомленні Верїовної Ради України.

Нагадаємо, в Україні також зʼявилася нова почесна відзнака "Громада-рятівник". Нею нагороджуватимуть цілі територіальні громади за мужність і допомогу прифронтовим територіям.

Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський.

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