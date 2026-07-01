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Главная » Жизнь » Общество

В Украине появится новая награда: кто ее может получить

12:31 01.07.2026 Ср
1 мин
Названы критерии для получения награды
aimg Елена Чупровская
В Украине появится новая награда: кто ее может получить Фото: Рада одобрила новый орден Европы для сторонников вступления в ЕС (Getty Images)
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Верховная Рада приняла в основу законопроект о новой государственной награде - ордене Европы. Им будут отмечать тех, кто вносит вклад в приближение вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады Украины в Telegram.

За принятие законопроекта за основу проголосовали 274 народных депутата.

За что будут вручать орден

Документ предусматривает, что орденом Европы будут награждать граждан Украины и иностранцев за:

  • выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС;
  • весомый вклад в усиление устойчивости Украины, защиту ее независимости и безопасности всей Европы;
  • укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства.

"Документ определяет, что этим орденом будут награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке курса на обретение страной полноправного членства в ЕС, весомый вклад в усиление устойчивости Украины, защиту безопасности всей Европы и укрепление международного сотрудничества", - говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

Напомним, в Украине также появилось новое почетное отличие "Громада-спаситель". Ею будут награждать целые территориальные общины за мужество и помощь прифронтовым территориям.

Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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