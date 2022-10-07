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В Україні з’явиться електроне резидентство: як отримати статус

Фото: В Україні з’явиться електроне резидентство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Верховна Рада 6 жовтня проголосувала в цілому за законопроєкт №5270 про електронне резидентство. Документ підтримали 252 парламентарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Відповідний законопроєкт передбачає спеціальний статус для іноземців, який відкриває можливість вести бізнес в Україні.

Очікується, що вже цього року е-резиденами стануть 1 000 іноземних громадян. Для того, аби отримати цей статус фахівцю необхідно здійснити декілька кроків:

  • зареєструватись у "Дії";
  • пройти фінансову та безпекову перевірку.

Якщо все добре, то він стає е-резидентом - електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП. Опісля особа має дистанційно відкрити рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента.

Іноземець матиме право працювати та сплачувати податок - 5% від доходів в рамках ліміту ФОП третьої групи. Більше ліміту - 15%. Усі документи будуть в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки безготівкові.

Список е-резидентів затверджує уряд

Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України визначає уряд. Електронними резидентам не можуть стати:

  • громадяни Росії;
  • внесені в "чорний список" FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей);
  • особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).

Отримання статусу е-резидента є безкоштовним.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила закон про е-резидентство за основу в липні 2021 року.

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