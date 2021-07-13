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Рада одобрила закон о е-резидентстве за основу: что предлагает документ 

Новина українською →
Украина, Вторник 13 июля 2021 18:37
Рада одобрила закон о е-резидентстве за основу: что предлагает документ  Фото: Рада приняла закон о е-резидентстве в первом чтении (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу закон о е-резидентстве в Украине. Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №5270.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 286 нардепов.

Е-резидентство позволит ІТ-специалистам в несколько кликов "перевезти" свой бизнес в Украину, физически оставаясь в своей стране.

Согласно документу, е-резидент онлайн регистрирует ФОП через "Дію", открывает счета в украинских банках, на которые и получает доход и платит налог с дохода в Украине.

Расчеты будут проводиться в безналичной форме.

В документе прописано, что е-резидент-предприниматель может осуществлять исключительно такие виды хозяйственной деятельности:

  • издание компьютерных игр,
  • издание другого программного обеспечения,
  • компьютерное программирование,
  • другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем,
  • обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

В пояснительной отмечается, что закон создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджета благодаря налогам, уплачиваемых е-резидентами.

Напомним, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует ВР принять в целом законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Он предусматривает спецрежим налогообложения резидентов "Дия.City".

Как писало РБК-Украина, в начале июня Рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе "Дия.City". Законопроект №5376 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

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