Рада одобрила закон о е-резидентстве за основу: что предлагает документ
Верховная рада приняла за основу закон о е-резидентстве в Украине. Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №5270.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 286 нардепов.
Е-резидентство позволит ІТ-специалистам в несколько кликов "перевезти" свой бизнес в Украину, физически оставаясь в своей стране.
Согласно документу, е-резидент онлайн регистрирует ФОП через "Дію", открывает счета в украинских банках, на которые и получает доход и платит налог с дохода в Украине.
Расчеты будут проводиться в безналичной форме.
В документе прописано, что е-резидент-предприниматель может осуществлять исключительно такие виды хозяйственной деятельности:
- издание компьютерных игр,
- издание другого программного обеспечения,
- компьютерное программирование,
- другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем,
- обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.
В пояснительной отмечается, что закон создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджета благодаря налогам, уплачиваемых е-резидентами.
Напомним, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует ВР принять в целом законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Он предусматривает спецрежим налогообложения резидентов "Дия.City".
Как писало РБК-Украина, в начале июня Рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе "Дия.City". Законопроект №5376 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.