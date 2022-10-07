В Украине появится электронное резидентство: как получить статус

Соответствующий законопроект предусматривает специальный статус для иностранцев, открывающий возможность вести бизнес в Украине.

Ожидается, что уже в этом году е-резидентами станут 1 000 иностранных граждан. Для того чтобы получить этот статус специалисту необходимо осуществить несколько шагов:

зарегистрироваться в "Дії";

пройти финансовую и проверку безопасности.

Если все хорошо, то он становится е-резидентом - электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП. Затем лицо должно дистанционно открыть счет в банке, который и будет налоговым агентом для е-резидента.

Иностранец будет иметь право работать и платить налог - 5% от доходов в рамках лимита ФЛП третьей группы. Больше лимита - 15%. Все документы будут в электронной форме, все переписки с ГНС онлайн, все расчеты безналичны.

Список е-резидентов утверждает правительство

Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами Украины, определяет правительство. Электронным резидентам не могут стать:

граждане России;

внесены в "черный список" FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег);

лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).

Получение статуса е-резидента бесплатно.