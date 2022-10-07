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В Украине появится электронное резидентство: как получить статус

Фото: В Украине появится электронное резидентство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Верховная Рада 6 октября проголосовала в целом за законопроект №5270 об электронном резидентстве. Документ поддержали 252 парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Соответствующий законопроект предусматривает специальный статус для иностранцев, открывающий возможность вести бизнес в Украине.

Ожидается, что уже в этом году е-резидентами станут 1 000 иностранных граждан. Для того чтобы получить этот статус специалисту необходимо осуществить несколько шагов:

  • зарегистрироваться в "Дії";
  • пройти финансовую и проверку безопасности.

Если все хорошо, то он становится е-резидентом - электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП. Затем лицо должно дистанционно открыть счет в банке, который и будет налоговым агентом для е-резидента.

Иностранец будет иметь право работать и платить налог - 5% от доходов в рамках лимита ФЛП третьей группы. Больше лимита - 15%. Все документы будут в электронной форме, все переписки с ГНС онлайн, все расчеты безналичны.

Список е-резидентов утверждает правительство

Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами Украины, определяет правительство. Электронным резидентам не могут стать:

  • граждане России;
  • внесены в "черный список" FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег);
  • лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).

Получение статуса е-резидента бесплатно.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об е-резидентстве за основу в июле 2021 года.

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