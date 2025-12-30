UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В Україні з’явиться "єЧек": коли запрацює

Ілюстративне фото: в Україні з’явиться "єЧек" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Кабмін ухвалив постанову, якою визначив порядок запуску та функціонування "єЧеку" - національного електронного чека. Документ також встановлює правові умови впровадження сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

"єЧек" - це електронний чек, який покупець отримує у банківському застосунку після оплати карткою в магазині або онлайн. Цифровий документ зберігатиметься в електронному форматі та буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Запровадження сервісу є частиною курсу держави на дерегуляцію, цифровізацію послуг та скорочення адміністративного навантаження. Водночас "єЧек" не є обов’язковим - покупець зможе обрати паперовий чек, електронний або обидва варіанти одночасно.

Міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що запуск "єЧеку" відповідає змінам в економіці та розвитку онлайн-торгівлі.

"Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу - менше паперу й витрат, для держави - прозоріші дані без посилення контролю", - пояснив міністр.

Запуск "єЧеку" запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження у форматі експериментального проєкту. На першому етапі сервіс працюватиме в пілотному режимі з окремими національними торговельними мережами та банками.

Нагадаємо, за даними НБУ, у першому півріччі 2025 року середній чек при оплаті картками в магазинах України зріс до 342 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - до 589 гривень, із переказу з картки на картку впав до 1 835 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
чекБанки