В Україні з’явиться "єЧек": коли запрацює

"єЧек" - це електронний чек, який покупець отримує у банківському застосунку після оплати карткою в магазині або онлайн. Цифровий документ зберігатиметься в електронному форматі та буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Запровадження сервісу є частиною курсу держави на дерегуляцію, цифровізацію послуг та скорочення адміністративного навантаження. Водночас "єЧек" не є обов’язковим - покупець зможе обрати паперовий чек, електронний або обидва варіанти одночасно.

Міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що запуск "єЧеку" відповідає змінам в економіці та розвитку онлайн-торгівлі.

"Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу - менше паперу й витрат, для держави - прозоріші дані без посилення контролю", - пояснив міністр.

Запуск "єЧеку" запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження у форматі експериментального проєкту. На першому етапі сервіс працюватиме в пілотному режимі з окремими національними торговельними мережами та банками.