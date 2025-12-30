RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Украине появится "еЧек": когда заработает

Иллюстративное фото: в Украине появится "еЧек" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Кабмин принял постановление, которым определил порядок запуска и функционирования "еЧека" - национального электронного чека. Документ также устанавливает правовые условия внедрения сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

"еЧек" - это электронный чек, который покупатель получает в банковском приложении после оплаты картой в магазине или онлайн. Цифровой документ будет храниться в электронном формате и будет доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Введение сервиса является частью курса государства на дерегуляцию, цифровизацию услуг и сокращение административной нагрузки. В то же время "еЧек" не является обязательным - покупатель сможет выбрать бумажный чек, электронный или оба варианта одновременно.

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что запуск "еЧека" соответствует изменениям в экономике и развитию онлайн-торговли.

"Бумажный чек часто теряется или вообще не выдается, тогда как цифровой всегда под рукой. Для людей это удобное подтверждение покупки, для бизнеса - меньше бумаги и расходов, для государства - более прозрачные данные без усиления контроля", - пояснил министр.

Запуск "еЧека" запланирован на 2026 год и предусматривает поэтапное внедрение в формате экспериментального проекта. На первом этапе сервис будет работать в пилотном режиме с отдельными национальными торговыми сетями и банками.

 

Напомним, по данным НБУ, в первом полугодии 2025 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины вырос до 342 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - до 589 гривен, по переводу с карты на карту упал до 1 835 гривен.

