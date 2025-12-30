В Украине появится "еЧек": когда заработает

"еЧек" - это электронный чек, который покупатель получает в банковском приложении после оплаты картой в магазине или онлайн. Цифровой документ будет храниться в электронном формате и будет доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Введение сервиса является частью курса государства на дерегуляцию, цифровизацию услуг и сокращение административной нагрузки. В то же время "еЧек" не является обязательным - покупатель сможет выбрать бумажный чек, электронный или оба варианта одновременно.

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что запуск "еЧека" соответствует изменениям в экономике и развитию онлайн-торговли.

"Бумажный чек часто теряется или вообще не выдается, тогда как цифровой всегда под рукой. Для людей это удобное подтверждение покупки, для бизнеса - меньше бумаги и расходов, для государства - более прозрачные данные без усиления контроля", - пояснил министр.

Запуск "еЧека" запланирован на 2026 год и предусматривает поэтапное внедрение в формате экспериментального проекта. На первом этапе сервис будет работать в пилотном режиме с отдельными национальными торговыми сетями и банками.