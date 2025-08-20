НБУ назвав середній чек в Україні при оплаті картками в магазинах та інтернеті

У першому півріччі 2025 року середній чек при оплаті картками в магазинах України зріс до 342 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - до 589 гривень, із переказу з картки на картку впав до 1 835 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

За даними НБУ, сума операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, становила 4 трлн гривень.

Частка безготівкових за сумою становила 65,3% на 2,218 трлн гривень, решта - зняття готівки на 34,7 на 1,181 трлн гривень.



Де українці витрачають гроші

Найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало на розрахунки в торговельній мережі (49,9% на суму 1,1 трлн гривень).

Перекази з картки на картку становили 27,4% (або 608 млрд гривень).

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 16,1% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 357 млрд гривень.

Протягом січня - липня середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах - 342 гривень (у першому півріччі 2024 року - 321 гривня),

переказ з картки на картку - 1 835 гривень (1 936 гривень),

оплата товарів та послуг в інтернеті - 589 гривень (543 гривень).

Платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 7,9% (до 535,9 тисяч), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 10,1% (до 570,9 тисяч).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 1,2% та налічувала 15,5 тисяч банкоматів.

Кількість активних платіжних карток (з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції) скоротилася на 1% до 58,1 млн штук.

