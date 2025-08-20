ua en ru
НБУ назвав середній чек в Україні при оплаті картками в магазинах та інтернеті

Україна, Середа 20 серпня 2025 12:42
НБУ назвав середній чек в Україні при оплаті картками в магазинах та інтернеті Фото: середній чек в інтернеті становить 589 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У першому півріччі 2025 року середній чек при оплаті картками в магазинах України зріс до 342 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - до 589 гривень, із переказу з картки на картку впав до 1 835 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними НБУ, сума операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, становила 4 трлн гривень.

Частка безготівкових за сумою становила 65,3% на 2,218 трлн гривень, решта - зняття готівки на 34,7 на 1,181 трлн гривень.
НБУ назвав середній чек в Україні при оплаті картками в магазинах та інтернеті

Де українці витрачають гроші

Найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало на розрахунки в торговельній мережі (49,9% на суму 1,1 трлн гривень).

Перекази з картки на картку становили 27,4% (або 608 млрд гривень).

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 16,1% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 357 млрд гривень.

Протягом січня - липня середня сума однієї операції становила:

  • у торговельній та сервісній мережах - 342 гривень (у першому півріччі 2024 року - 321 гривня),
  • переказ з картки на картку - 1 835 гривень (1 936 гривень),
  • оплата товарів та послуг в інтернеті - 589 гривень (543 гривень).

НБУ назвав середній чек в Україні при оплаті картками в магазинах та інтернеті

Платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 7,9% (до 535,9 тисяч), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 10,1% (до 570,9 тисяч).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 1,2% та налічувала 15,5 тисяч банкоматів.

Кількість активних платіжних карток (з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції) скоротилася на 1% до 58,1 млн штук.
НБУ назвав середній чек в Україні при оплаті картками в магазинах та інтернеті

Нагадаємо, у II кварталі 2025 року середня сума однієї операції зі зняття готівки зросла на 19,9% р/р до 4 903 гривень.

За даними НБУ, у 2024 році середній чек при оплаті картками в магазинах України зріс до 330 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - до 561 гривні, із переказу з картки на картку - до 1 958 гривень.

