В Україні з'явиться бюро для розслідування транспортних аварій

У відомстві зазначають, що наразі в Україні відсутній спеціальний закон, який визначав би правові засади діяльності незалежного органу з розслідувань аварійних подій на транспорті.

"Не існує і чіткої правової основи для організації таких розслідувань. Ухвалення законопроєкту також стане кроком у виконанні Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС”, - заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Очікується, що бюро стане основою для прозорості та довіри до процесів, зробить розслідування якіснішими та швидшими, а також підвищить рівень безпеки на транспорті. Також орган надаватиме рекомендації, що знижуватимуть ризики нових аварій.

"Наступний крок - реєстрація законопроєкту у Верховній Раді та підготовка до його розгляду", - додали у міністерстві.