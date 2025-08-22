UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні з'явиться бюро для розслідування транспортних аварій

Фото: розслідування аварій стане якіснішим та швидшим (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Уряд підтримав євроінтеграційний законопроект щодо створення Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті. Метою органу будуть незалежні, об'єктивні та професійні розслідування аварій на всіх видах транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначають, що наразі в Україні відсутній спеціальний закон, який визначав би правові засади діяльності незалежного органу з розслідувань аварійних подій на транспорті.

"Не існує і чіткої правової основи для організації таких розслідувань. Ухвалення законопроєкту також стане кроком у виконанні Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС”, - заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Очікується, що бюро стане основою для прозорості та довіри до процесів, зробить розслідування якіснішими та швидшими, а також підвищить рівень безпеки на транспорті. Також орган надаватиме рекомендації, що знижуватимуть ризики нових аварій.

"Наступний крок - реєстрація законопроєкту у Верховній Раді та підготовка до його розгляду", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, через зростання кількості аварій в Україні стартували перевірки пасажирських перевізників у межах профілактичної кампанії "Перевізник - літо 2025".

Також повідомлялось, що у цьому році в Україні змінили правила автострахування, умови виїзду за кордон та спростили оформлення ДТП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аварія