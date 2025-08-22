RU

В Украине появится бюро для расследования транспортных аварий

Фото: расследование аварий станет качественнее и быстрее (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Правительство поддержало евроинтеграционный законопроект о создании Национального бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте. Целью органа будут независимые, объективные и профессиональные расследования аварий на всех видах транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отмечают, что сейчас в Украине отсутствует специальный закон, который определял бы правовые основы деятельности независимого органа по расследованию аварийных происшествий на транспорте.

"Не существует и четкой правовой основы для организации таких расследований. Принятие законопроекта также станет шагом в выполнении Украиной обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС", - заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Ожидается, что бюро станет основой для прозрачности и доверия к процессам, сделает расследования более качественными и быстрыми, а также повысит уровень безопасности на транспорте. Также орган будет предоставлять рекомендации, которые будут снижать риски новых аварий.

"Следующий шаг - регистрация законопроекта в Верховной Раде и подготовка к его рассмотрению", - добавили в министерстве.

Напомним, из-за роста количества аварий в Украине стартовали проверки пассажирских перевозчиков в рамках профилактической кампании "Перевозчик - лето 2025".

Также сообщалось, что в этом году в Украине изменили правила автострахования, условия выезда за границу и упростили оформление ДТП.

