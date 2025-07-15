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В Україні стартували рейдові перевірки водіїв: для чого це потрібно

Вівторок 15 липня 2025 14:21
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В Україні стартували рейдові перевірки водіїв: для чого це потрібно Фото: В Україні почали перевіряти водіїв громадського транспорту (facebook.com/DSBT.UA)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні розпочалися масштабні перевірки пасажирських перевізників у межах профілактичної кампанії "Перевізник - літо 2025". Її мета - посилити безпеку автоперевезень через зростання кількості аварій за участю ліцензованих перевізників.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укртрансбезпеку".

Чому це важливо

За даними відомства, у першому півріччі 2025 року в ДТП за участю ліцензованих перевізників постраждали 466 пасажирів. Це більше, ніж за аналогічні періоди у 2024 (433 постраждалих) та 2023 роках (343 постраждалих).

Як проходитимуть перевірки

Профілактичні заходи триватимуть у два етапи:

  • підготовчий етап - з 10 до 18 липня 2025 року;
  • практичний етап - з 21 липня до 10 серпня 2025 року.

На першому етапі плануються робочі зустрічі та створення спільних мобільних груп із представників "Укртрансбезпеки", поліції, податкової та місцевої влади.

На що звертатимуть увагу

Під час перевірок особливу увагу приділятимуть:

  • рівню аварійності в регіонах;
  • кількості порушень транспортного законодавства;
  • місцям посадки та висадки пасажирів;
  • маршрутам перевізників, які маскують регулярні рейси під нерегулярні.

Кампанія має на меті не лише контроль, а й профілактику - щоб мінімізувати аварії та гарантувати безпечні поїздки для українців у літній сезон.

Нагадаємо, у Львові водія автобуса №51 звільнили за неповагу до загальнонаціональної хвилини мовчання. Він відмовився зупинити транспорт і грубо відповів пасажирам. У міськраді заявили, що така поведінка неприпустима, а перевізник уже зняв водія з рейсу. Компанія перепросила й наголосила, що це питання принципове.

РБК-Україна також писало про обов’язкове використання покажчиків повороту перед маневрами. Недотримання правил загрожує аваріями та штрафом 510 гривень. Сигнал слід подавати завчасно й вимикати після завершення маневру.

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