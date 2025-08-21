В Україні з’явиться 150 підземних шкіл до кінця 2025 року, - Лісовий

За словами Свириденко, за останні два роки на модернізацію шкіл спрямували рекордні 22,9 млрд гривень. Було оновлено 109 сучасних лабораторій та розпочато будівництво підземних шкіл. Прем’єр підкреслила, що простір - лише умова, а справжні зміни починаються зі змісту навчання.

Міністр Лісовий додав, що забезпечити всі школи укриттями наразі неможливо через високу вартість: одне укриття на 500-700 дітей коштує близько 100 млн гривень, а повноцінне протирадіаційне укриття в прикордонних регіонах - дорожче за нову школу. Наразі розпочато будівництво понад 170 шкіл-укриттів, з них 33 вже готові до використання.

Лісовий зазначив, що будівництво підземних шкіл потребує часу - від проєктування до введення в експлуатацію проходить близько 9-12 місяців, а інколи й більше року. До кінця 2025 року планують відкрити 150 підземних шкіл, що дозволить дітям повернутися до очного навчання навіть у безпечних умовах. Однак доступ до офлайн-освіти для всіх школярів наразі неможливо забезпечити.