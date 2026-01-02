В Україні з'явилось "міністерство пам'яті": про що йдеться

З початком нового 2026 року в Україні з'явилось "маленьке міністерство пам'яті".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова у Facebook.
Алфьоров розповів, що з 1 січня 2026 року набуло чинності Положення про Український інститут національної пам'яті (затверджене постановою Кабінету міністрів №1643 від 12 грудня 2025 року).
Він пояснив, що це надає Інституту "спеціальний статус".
"Ми починаємо історичний наступ... В Україні народилось маленьке "міністерство пам'яті", - зауважив очільник установи.
Він додав, що це - надзвичайно важлива подія для України та "результат наполегливої роботи останнього часу".
Згідно з новою редакцією Положення, Український інститут національної пам'яті (УІНП) є "центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів".
Він "забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної пам’яті Українського народу".
Алфьоров нагадав, що ще у серпні 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про засади державної політики національної пам'яті", який згодом підписав президент Володимир Зеленський.
Тож вже у листопаді 2025 року було затверджено відповідне Положення.
Наприкінці року - в грудні - уряд ухвалив рішення про збільшення штату Інституту нацпам'яті на 22 посади (з метою посилення його спроможності).
"Шукаємо додаткове фінансування на цей рік", - зауважив очільник установи.
Водночас він повідомив, що "вперше бюджет Інституту було підвищено в десять разів" (ніж річні бюджети минулих років).
"Все це важливі кроки для розширення можливостей Українського інституту національної пам'яті", - поділився Алфьоров.
При цьому, за його словами, залишилось питання з додатковими приміщеннями для співробітників (про "дивну ситуацію з міською владою та деякими держслужбовцями з цього приводу" громадський діяч пообіцяв повідомили окремо).
"Але головне - відсьогодні Український інститут національної пам'яті не лише реалізує політику у сфері національної пам'яті Українського народу, а формує її", - наголосив фахівець.
На думку Алфьорова, "цей невпинний рух особливо важливий зараз, коли пам'ять поряд із територією та ідентичністю функціонує як один із вимірів України та Українського народу - на нашій землі чи в еміграції".
"Наша пам'ять та історія виходить з оборони. Ми розпочинаємо наступ за свою Спадщину. Ми розпочинаємо Реконкісту", - наголосив експерт.
Він зауважив, що РФ "прямо визначила Інститут своєю військовою ціллю".
"Спроба підпалу в жовтні, тиск та погрози лише підтверджують - ми робимо те, що небезпечно для ворога, а отже наближаємо Перемогу", - поділився очільник УІНП.
Насамкінець він подякував за підтримку на всіх етапах затвердження, погодження та ухвалення необхідних рішень усім причетним до цього особам, колегам з Інституту та рідним, для яких він зараз "рідкий гість".
"Розумію, що буде складніше. Але, коли думаєш, що тобі складно, слід згадати нашу піхоту в окопах", - підсумував Алфьоров.
Нагадаємо, 27 червня 2025 року Кабінет міністрів України схвалив рішення призначити головою Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександра Алфьорова - відомого історика, громадського та військового діяча.
Згодом Алфьоров повідомив, що Україна має спостерігати за прозорістю процесу ексгумації жертв Волинської трагедії - щоб уникнути маніпуляцій.
Читайте також, як українці зберігали пам'ять про предків у давнину.