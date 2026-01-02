В Україні з'явилось "міністерство пам'яті": про що йдеться

Про яке "міністерство пам'яті" в Україні йдеться

Алфьоров розповів, що з 1 січня 2026 року набуло чинності Положення про Український інститут національної пам'яті (затверджене постановою Кабінету міністрів №1643 від 12 грудня 2025 року).

Він пояснив, що це надає Інституту "спеціальний статус".

"Ми починаємо історичний наступ... В Україні народилось маленьке "міністерство пам'яті", - зауважив очільник установи.

Він додав, що це - надзвичайно важлива подія для України та "результат наполегливої роботи останнього часу".

Згідно з новою редакцією Положення, Український інститут національної пам'яті (УІНП) є "центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів".

Він "забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної пам’яті Українського народу".

Що саме змінилось для Інституту нацпам'яті

Алфьоров нагадав, що ще у серпні 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про засади державної політики національної пам'яті", який згодом підписав президент Володимир Зеленський.

Тож вже у листопаді 2025 року було затверджено відповідне Положення.

Наприкінці року - в грудні - уряд ухвалив рішення про збільшення штату Інституту нацпам'яті на 22 посади (з метою посилення його спроможності).

"Шукаємо додаткове фінансування на цей рік", - зауважив очільник установи.

Водночас він повідомив, що "вперше бюджет Інституту було підвищено в десять разів" (ніж річні бюджети минулих років).

"Все це важливі кроки для розширення можливостей Українського інституту національної пам'яті", - поділився Алфьоров.

При цьому, за його словами, залишилось питання з додатковими приміщеннями для співробітників (про "дивну ситуацію з міською владою та деякими держслужбовцями з цього приводу" громадський діяч пообіцяв повідомили окремо).

"Але головне - відсьогодні Український інститут національної пам'яті не лише реалізує політику у сфері національної пам'яті Українського народу, а формує її", - наголосив фахівець.

Чим важливі для українців запроваджені зміни

На думку Алфьорова, "цей невпинний рух особливо важливий зараз, коли пам'ять поряд із територією та ідентичністю функціонує як один із вимірів України та Українського народу - на нашій землі чи в еміграції".

"Наша пам'ять та історія виходить з оборони. Ми розпочинаємо наступ за свою Спадщину. Ми розпочинаємо Реконкісту", - наголосив експерт.

Він зауважив, що РФ "прямо визначила Інститут своєю військовою ціллю".

"Спроба підпалу в жовтні, тиск та погрози лише підтверджують - ми робимо те, що небезпечно для ворога, а отже наближаємо Перемогу", - поділився очільник УІНП.

Насамкінець він подякував за підтримку на всіх етапах затвердження, погодження та ухвалення необхідних рішень усім причетним до цього особам, колегам з Інституту та рідним, для яких він зараз "рідкий гість".

"Розумію, що буде складніше. Але, коли думаєш, що тобі складно, слід згадати нашу піхоту в окопах", - підсумував Алфьоров.

Публікація Алфьорова (скриншот: facebook.com/oleksandr.alfyorov)