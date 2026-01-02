В Украине появилось "министерство памяти": о чем речь

О каком "министерстве памяти" в Украине идет речь

Алферов рассказал, что с 1 января 2026 года вступило в силу Положение об Украинском институте национальной памяти (утвержденное постановлением Кабинета министров №1643 от 12 декабря 2025 года).

Он объяснил, что это дает Институту "специальный статус".

"Мы начинаем историческое наступление... В Украине родилось маленькое "министерство памяти", - отметил глава учреждения.

Он добавил, что это - чрезвычайно важное событие для Украины и "результат упорной работы последнего времени".

Согласно новой редакции Положения, Украинский институт национальной памяти (УИНП) является "центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров".

Он "обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере национальной памяти украинского народа".

Что именно изменилось для Института нацпамяти

Алферов напомнил, что еще в августе 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной политики национальной памяти", который позже подписал президент Владимир Зеленский.

Поэтому уже в ноябре 2025 года было утверждено соответствующее Положение.

В конце года - в декабре - правительство приняло решение об увеличении штата Института нацпамяти на 22 должности (с целью усиления его способности).

"Ищем дополнительное финансирование на этот год", - отметил глава учреждения.

В то же время он сообщил, что "впервые бюджет Института был повышен в десять раз" (чем годовые бюджеты прошлых лет).

"Все это важные шаги для расширения возможностей Украинского института национальной памяти", - поделился Алферов.

При этом, по его словам, остался вопрос с дополнительными помещениями для сотрудников (о "странной ситуации с городскими властями и некоторыми госслужащими по этому поводу" общественный деятель пообещал сообщить отдельно).

"Но главное - отныне Украинский институт национальной памяти не только реализует политику в сфере национальной памяти Украинского народа, а формирует ее", - подчеркнул специалист.

Чем важны для украинцев введенные изменения

По мнению Алферова, "это непрерывное движение особенно важно сейчас, когда память наряду с территорией и идентичностью функционирует как одно из измерений Украины и украинского народа - на нашей земле или в эмиграции".

"Наша память и история выходит из обороны. Мы начинаем наступление за свое наследие. Мы начинаем Реконкисту", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что РФ "прямо определила Институт своей военной целью".

"Попытка поджога в октябре, давление и угрозы только подтверждают - мы делаем то, что опасно для врага, а значит приближаем Победу", - поделился глава УИНП.

В завершение он поблагодарил за поддержку на всех этапах утверждения, согласования и принятия необходимых решений всех причастных к этому людей, коллег из Института и родных, для которых он сейчас "редкий гость".

"Понимаю, что будет сложнее. Но, когда думаешь, что тебе сложно, следует вспомнить нашу пехоту в окопах", - подытожил Алферов.

Публикация Алферова (скриншот: facebook.com/oleksandr.alfyorov)