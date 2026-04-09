В Україні з'явилися нові "Міста-герої": хто в списку
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Місто-герой" 14 українським громадам, які витримують постійні обстріли та допомагають фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.
14 міст отримали почесні відзнаки
Зеленський вручив почесні відзнаки "Місто-герой України" громадам, які продовжують триматися під ударами Росії та підтримують армію.
Серед відзначених:
- Донеччина: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Слов'янськ
- Запоріжжя: Гуляйполе, Оріхів
- Харківщина: Куп'янськ
- Дніпровщина: Марганець, Нікополь, Павлоград
- Хмельниччина: Старокостянтинів
- Сумщина: Тростянець, Суми
Також президент вручив державні нагороди представникам органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій.
"Дякую за відповідальність і роботу для людей навіть у найважчі часи", - написав Зеленський.
Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2025 року десятеро працівників ДТЕК отримали державні нагороди від президента Зеленського - за відновлення енергооб'єктів після російських атак та ліквідацію наслідків обстрілів.
А нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль особисто відвідав одну з ТЕС ДТЕК і вручив нагороди 36 енергетикам компанії - за проходження найважчого опалювального сезону за всі роки повномасштабної війни.