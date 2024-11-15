В Україні з'явилася перша пересувна аптека: де та як скористатися її послугами

Зазначається, що мобільна аптека забезпечуватиме мешканців медикаментами, включно з ліками за програмою "Доступні ліки".

За словами Зоряни Заболотньої, завідувачки КП ЛОР "Міжлікарняна аптека №272", цей проєкт покликаний допомогти насамперед літнім людям і важкохворим пацієнтам, які не мають змоги дістатися стаціонарної аптеки.

Відомо, що мобільна аптека курсуватиме 26 населеними пунктами, включно з 17 селами Дрогобицького та 9 Самбірського районів.

Так звана "аптека на колесах" повністю обладнана для транспортування та зберігання медикаментів із дотриманням належного температурного режиму.

Що потрібно, щоб скористатися послугами мобільної аптеки

Повідомляється, що пересувальна аптека у кожен район приїжджатиме один раз на тиждень.

Зазначається, що пацієнту необхідно мати виписаний лікарем електронний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Також відомо, що в "аптеці на колесах" видаватимуть і безрецептурні лікарські засоби.

Цей проєкт було реалізовано у межах урядової ініціативи щодо запуску пересувних аптечних пунктів.

Повідомляється, що Львівська область стала 13-ю областю України, яка долучилася до цієї програми.

За словами заступниці начальника Львівської ОДА Христини Замули, майже 1800 населених пунктів області не мають стаціонарних аптек, і мобільні пункти - це важливий крок для забезпечення рівного доступу до медикаментів.

"Ми багато працювали над цим проєктом і запрошували до співпраці усіх представників усіх приватних аптечних мереж, однак жодна з них не погодилася на роботу за цією програмою. Станом на зараз на Львівщині налічується 1791 населений пункт, який не має стаціонарної аптеки", - зауважила вона.

Раніше ми розповідали про те, як дізнатися, які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою.