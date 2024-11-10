Скільки часу діють е-рецепти: пояснення МОЗ

Буває, що препарат, виписаний за електронним рецептом, відсутній у наявності в аптеці. В такому випадку пацієнту часто пропонують замовити ліки, проте виникає питання: чи не закінчиться дія рецепта?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Електронний рецепт - це цифровий документ, який лікар створює для пацієнта через спеціальну систему, щоб призначити рецептурні ліки. Пацієнт отримує рецепт у вигляді смс або коду, який потім пред'являє в аптеці для отримання необхідних ліків. Така система контролює видачу медикаментів, спрощує процес обліку та дозволяє уникати помилок, пов’язаних із почерком чи втратою паперових рецептів.

Електронний рецепт діє протягом наступних періодів:

10 днів для наркотичних препаратів;

30 днів для ліків, що входять у програму компенсації вартості ("Доступні ліки");

90 днів для рецептурних ліків, які оплачує сам пацієнт.

Відлік терміну починається з дня оформлення рецепта, коли лікар ставить електронний підпис. Цього часу цілком достатньо, щоб придбати необхідні препарати в найближчій аптеці.