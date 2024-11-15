В Украине появилась первая передвижная аптека: где и как воспользоваться услугами

Отмечается, что мобильная аптека будет обеспечивать жителей медикаментами, включая лекарства по программе "Доступные лекарства".

По словам Зоряны Заболотной, заведующей КП ЛОР "Межбольничная аптека №272", этот проект призван помочь прежде всего пожилым людям и тяжелобольным пациентам, не имеющим возможности добраться до стационарной аптеки.

Известно, что мобильная аптека будет курсировать по 26 населенным пунктам, включая 17 сел Дрогобычского и 9 Самборского районов.

Так называемая аптека на колесах полностью оборудована для транспортировки и хранения медикаментов с соблюдением надлежащего температурного режима.

Что нужно, чтобы воспользоваться услугами мобильной аптеки

Сообщается, что передвижная аптека в каждый район будет приезжать раз в неделю.

Указывается, что пациенту необходимо иметь выписанный врачом электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".

Также известно, что в "аптеке на колесах" будут выдаваться и безрецептурные лекарственные средства.

Этот проект был реализован в рамках правительственной инициативы по запуску передвижных аптечных пунктов.

Сообщается, что Львовская область стала 13-й областью Украины, которая присоединилась к этой программе.

По словам заместителя начальника Львовской ОГА Кристины Замулы, почти 1800 населенных пунктов области не имеют стационарных аптек, и мобильные пункты – это важный шаг для обеспечения равного доступа к медикаментам.

"Мы много работали над этим проектом и приглашали к сотрудничеству всех представителей всех частных аптечных сетей, однако ни одна из них не согласилась на работу по этой программе. По состоянию на данный момент на Львовщине насчитывается 1791 населенный пункт, не имеющий стационарной аптеки", - отметила она. .

Раньше мы рассказывали о том, как узнать, какие "Доступные лекарства" бесплатные, а какие с доплатой.