В Україні з'явилась нова відзнака президента: для кого вона створена і як виглядає (фото)

В Україні запровадили нову відзнаку президента - "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ президента України.
Згідно з указом №323/2026 (від 20 квітня 2026 року) в Україні запроваджується нова відзнака президента - "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".
Нею будуть нагороджуватись ті з громадян України, хто безпосередньо брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
При цьому нагородження відзнакою посмертно - не здійснюється.
У документі повідомляється, що нова відзнака президента України:
На лицьовому боці відзнаки - у центрі на тлі земної кулі - розміщено знак радіаційної небезпеки, покритий чорною емаллю.
У правій нижній частині - зображення 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС (яке частково накладається на знак радіаційної небезпеки).
По колу йде напис "Рятівникам світу від ядерної катастрофи" (відокремлений від центра відзнаки бортиком).
На зворотному боці відзнаки - у центрі - вміщено напис у п'ять рядків: "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" (обрамлений по колу лавровим вінком із вплетеними в нього гілками терну).
Зазначається, що відзнака має опуклий бортик з кожного боку, а всі зображення та написи - рельєфні.
До самої відзнаки додається:
"Відзнаку носять на грудях зліва і за наявності в особи інших державних нагород України її розміщують після них. Замість відзнаки нагороджений може носити планку (на форменому одязі) або значок-розетку (на цивільному одязі)", - уточнюється в документі
Нагадаємо, у серпні 2025 року Верховна Рада повністю відмовилась від радянських відзнак і створила нову систему нагород.
У березні 2026 року президент Володимир Зеленський вручив державні відзнаки українським волонтерам, лікарям, діячам культури, спортсменам і журналістам - за вагомий внесок у допомогу країні під час війни.
