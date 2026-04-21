RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине появилась новая награда президента: для кого она создана и как выглядит (фото)

19:26 21.04.2026 Вт
3 мин
Награждение этим знаком отличия посмертно - не предусматривается
aimg Ирина Костенко
Новая награда - для тех, кто спасал мир от ядерной катастрофы (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украине ввели новую награду президента - "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины.

Кого из украинцев могут наградить новым знаком отличия

Согласно указу №323/2026 (от 20 апреля 2026 года) в Украине вводится новая награда президента - "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Ею будут награждаться те из граждан Украины, кто непосредственно участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом награждение знаком отличия посмертно - не осуществляется.

Как выглядит новая награда и из чего состоит

В документе сообщается, что новый знак отличия президента Украины:

  • изготавливается из сплавов меди;
  • имеет форму круга цвета желтого металла диаметром 32 мм.

На лицевой стороне награды - в центре на фоне земного шара - размещен знак радиационной опасности, покрытый черной эмалью.

В правой нижней части - изображение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС (которое частично накладывается на знак радиационной опасности).

По кругу идет надпись "Спасителям мира от ядерной катастрофы" (отделенная от центра знака отличия бортиком).

Новая награда президента Украины (инфографика: president.gov.ua)

На обратной стороне знака отличия - в центре - помещена надпись в пять строк: "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" (обрамленная по кругу лавровым венком с вплетенными в него ветвями терна).

Отмечается, что отличие имеет выпуклый бортик с каждой стороны, а все изображения и надписи - рельефные.

К самой награде прилагается:

  • шелковая муаровая лента, с 8 продольными полосками (черная, желтая, темно-красная, синяя, желтая, черная, желтая, темно-красная);
  • "значок-розетка" из латуни, в виде диска диаметром 12 мм с четырьмя концентрическими кругами (покрытыми - от центра до края - синей, желтой, черной, темно-красной эмалью);
  • удостоверение установленного образца.

Удостоверение к новой награде (инфографика: president.gov.ua)

"Отличие носят на груди слева и при наличии у человека других государственных наград Украины его размещают после них. Вместо знака отличия награжденный может носить планку (на форменной одежде) или значок-розетку (на гражданской одежде)", - уточняется в документе

Напомним, в августе 2025 года Верховная Рада полностью отказалась от советских знаков отличий и создала новую систему наград.

В марте 2026 года президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским волонтерам, врачам, деятелям культуры, спортсменам и журналистам - за весомый вклад в помощь стране во время войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийУкраинаЧАЭСЧернобыльПрезидентСпасатели