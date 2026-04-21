В Украине появилась новая награда президента: для кого она создана и как выглядит (фото)

Кого из украинцев могут наградить новым знаком отличия

Согласно указу №323/2026 (от 20 апреля 2026 года) в Украине вводится новая награда президента - "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Ею будут награждаться те из граждан Украины, кто непосредственно участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом награждение знаком отличия посмертно - не осуществляется.

Как выглядит новая награда и из чего состоит

В документе сообщается, что новый знак отличия президента Украины:

изготавливается из сплавов меди;

имеет форму круга цвета желтого металла диаметром 32 мм.

На лицевой стороне награды - в центре на фоне земного шара - размещен знак радиационной опасности, покрытый черной эмалью.

В правой нижней части - изображение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС (которое частично накладывается на знак радиационной опасности).

По кругу идет надпись "Спасителям мира от ядерной катастрофы" (отделенная от центра знака отличия бортиком).

Новая награда президента Украины (инфографика: president.gov.ua)

На обратной стороне знака отличия - в центре - помещена надпись в пять строк: "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" (обрамленная по кругу лавровым венком с вплетенными в него ветвями терна).

Отмечается, что отличие имеет выпуклый бортик с каждой стороны, а все изображения и надписи - рельефные.

К самой награде прилагается:

шелковая муаровая лента, с 8 продольными полосками (черная, желтая, темно-красная, синяя, желтая, черная, желтая, темно-красная);

"значок-розетка" из латуни, в виде диска диаметром 12 мм с четырьмя концентрическими кругами (покрытыми - от центра до края - синей, желтой, черной, темно-красной эмалью);

удостоверение установленного образца.

Удостоверение к новой награде (инфографика: president.gov.ua)

"Отличие носят на груди слева и при наличии у человека других государственных наград Украины его размещают после них. Вместо знака отличия награжденный может носить планку (на форменной одежде) или значок-розетку (на гражданской одежде)", - уточняется в документе