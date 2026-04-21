В Украине появилась новая награда президента: для кого она создана и как выглядит (фото)

В Украине ввели новую награду президента - "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины.
Согласно указу №323/2026 (от 20 апреля 2026 года) в Украине вводится новая награда президента - "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".
Ею будут награждаться те из граждан Украины, кто непосредственно участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
При этом награждение знаком отличия посмертно - не осуществляется.
В документе сообщается, что новый знак отличия президента Украины:
На лицевой стороне награды - в центре на фоне земного шара - размещен знак радиационной опасности, покрытый черной эмалью.
В правой нижней части - изображение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС (которое частично накладывается на знак радиационной опасности).
По кругу идет надпись "Спасителям мира от ядерной катастрофы" (отделенная от центра знака отличия бортиком).
На обратной стороне знака отличия - в центре - помещена надпись в пять строк: "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" (обрамленная по кругу лавровым венком с вплетенными в него ветвями терна).
Отмечается, что отличие имеет выпуклый бортик с каждой стороны, а все изображения и надписи - рельефные.
К самой награде прилагается:
"Отличие носят на груди слева и при наличии у человека других государственных наград Украины его размещают после них. Вместо знака отличия награжденный может носить планку (на форменной одежде) или значок-розетку (на гражданской одежде)", - уточняется в документе
Напомним, в августе 2025 года Верховная Рада полностью отказалась от советских знаков отличий и создала новую систему наград.
В марте 2026 года президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским волонтерам, врачам, деятелям культуры, спортсменам и журналистам - за весомый вклад в помощь стране во время войны.
