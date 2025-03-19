В Україні з'явилась нова спеціальність операторів БПЛА: про що йдеться

В Україні офіційно запроваджується нова спеціальність операторів БПЛА. Вони повинні будуть виконувати аеророзвідку та виявляти вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
В МОУ розповіли, що в Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів - зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які виконуватимуть завдання:
Зазначається, що Національний орган стандартизації України затвердив відповідний стандарт - ДСТУ 8820-4:2025 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 4. Процеси механізованого розмінування".
Українцям пояснили, що документ впроваджує ключові принципи та вимоги до застосування механізованих засобів розмінування (МЗР) під час очищення територій від вибухонебезпечних предметів.
Він набуде чинності 1 травня 2025 року.
Згідно з інформацією міністерства, завдяки впровадженню цього стандарту:
Уточнюється, що розробку стандарту здійснювали:
"Окремо варто зазначити, що для тестування механізованих засобів розмінування планується створення спеціального полігону. Це дозволить забезпечити перевірку техніки в реальних умовах, підвищуючи ефективність її використання", - наголосили в Міноборони.
Насамкінець у відомстві зауважили, що цей стандарт є важливим кроком:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ветерани України зможуть вивчати гуманітарне розмінування за кордоном.
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