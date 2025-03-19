В Украине появилась новая специальность операторов БПЛА: о чем речь

В Украине официально вводится новая специальность операторов БПЛА. Они должны будут выполнять аэроразведку и выявлять взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В МОУ рассказали, что в Украине официально вводится новая категория операторов - внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут выполнять задачи:
Отмечается, что Национальный орган стандартизации Украины утвердил соответствующий стандарт - ДСТУ 8820-4:2025 "Противоминная деятельность. Процессы управления. Часть 4. Процессы механизированного разминирования".
Украинцам объяснили, что документ внедряет ключевые принципы и требования к применению механизированных средств разминирования (МСР) при очистке территорий от взрывоопасных предметов.
Он вступит в силу 1 мая 2025 года.
Согласно информации министерства, благодаря внедрению этого стандарта:
Уточняется, что разработку стандарта осуществляли:
"Отдельно стоит отметить, что для тестирования механизированных средств разминирования планируется создание специального полигона. Это позволит обеспечить проверку техники в реальных условиях, повышая эффективность ее использования", - отметили в Минобороны.
В завершение в ведомстве отметили, что этот стандарт является важным шагом:
Напомним, ранее мы рассказывали, что ветераны Украины смогут изучать гуманитарное разминирование за границей.
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