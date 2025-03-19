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В Украине появилась новая специальность операторов БПЛА: о чем речь

В Украине вводится новая специальность операторов БПЛА (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине официально вводится новая специальность операторов БПЛА. Они должны будут выполнять аэроразведку и выявлять взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Что известно о новой специальности операторов БПЛА

В МОУ рассказали, что в Украине официально вводится новая категория операторов - внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут выполнять задачи:

  • по аэроразведке;
  • по выявлению взрывоопасных предметов.

Отмечается, что Национальный орган стандартизации Украины утвердил соответствующий стандарт - ДСТУ 8820-4:2025 "Противоминная деятельность. Процессы управления. Часть 4. Процессы механизированного разминирования".

Украинцам объяснили, что документ внедряет ключевые принципы и требования к применению механизированных средств разминирования (МСР) при очистке территорий от взрывоопасных предметов.

Он вступит в силу 1 мая 2025 года.

Согласно информации министерства, благодаря внедрению этого стандарта:

  • регламентируется использование различных типов МСР - от средств для обработки почвы до оборудования для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • устанавливаются требования к операторам МСР, их обучению и сертификации;
  • нормируются меры безопасности при эксплуатации техники, включая дистанционное и автономное управление;
  • национальная нормативная база гармонизируется с международными стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

Уточняется, что разработку стандарта осуществляли:

  • специалисты Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности;
  • другие заинтересованные стороны в сфере противоминной деятельности.

"Отдельно стоит отметить, что для тестирования механизированных средств разминирования планируется создание специального полигона. Это позволит обеспечить проверку техники в реальных условиях, повышая эффективность ее использования", - отметили в Минобороны.

В завершение в ведомстве отметили, что этот стандарт является важным шагом:

  • для повышения эффективности гуманитарного разминирования в Украине;
  • для внедрения передовых мировых практик в борьбе с минной угрозой.

Публикация МОУ в Facebook (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Напомним, ранее мы рассказывали, что ветераны Украины смогут изучать гуманитарное разминирование за границей.

Читайте также, как в Украине упростили сертификацию операторов разминирования.

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