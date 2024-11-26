ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні спростили сертифікацію операторів розмінування. Тепер в "Дії"

Україна, Вівторок 26 листопада 2024 19:51
UA EN RU
В Україні спростили сертифікацію операторів розмінування. Тепер в "Дії" Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабмін спростили процес сертифікації операторів розмінування. Тепер подати заявку можна онлайн через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Уряд полегшує сертифікацію розмінування через портал "Дія"

26 листопада на засіданні Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про нові заходи для спрощення сертифікації операторів протимінної діяльності.

Цифровізація процесів

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить подавати заявки на сертифікацію через портал "Дія". Це значно скоротить час і спростить процес для операторів, зацікавлених у проведенні розмінування.

"Держава зацікавлена в тому, щоб операторів протимінної діяльності ставало все більше.Тому Уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації." - заявив прем’єр-міністр.

Результати та міжнародна підтримка

З початку російського вторгнення вже повернуто у використання 35,5 тис. км² територій. До коаліції з розмінування приєдналися понад 50 країн-партнерів. На сьогодні в Україні працюють 66 сертифікованих операторів у сфері протимінної діяльності.

Ініціатива спрямована на активізацію роботи в напрямку розмінування територій, забезпечення безпеки населення та розвитку постраждалих регіонів.

Нагадаємо,що Кабінет міністрів опублікував новий порядок бронювання від мобілізації. Згідно з ним відстрочки, видані Мінекономіки і через "Дію", втрачають чинність 28 лютого 2025 року.

Крім того, у застосунку "Дія" з’явиться нова опція. За допомогою неї охочі зможуть отримати та продовжити дозволи на володіння зброєю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Дія
NEWS
Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
DAILY
Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота