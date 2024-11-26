В Україні спростили сертифікацію операторів розмінування. Тепер в "Дії"

Кабмін спростили процес сертифікації операторів розмінування. Тепер подати заявку можна онлайн через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Уряд полегшує сертифікацію розмінування через портал "Дія"

26 листопада на засіданні Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про нові заходи для спрощення сертифікації операторів протимінної діяльності.

Цифровізація процесів

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить подавати заявки на сертифікацію через портал "Дія". Це значно скоротить час і спростить процес для операторів, зацікавлених у проведенні розмінування.

"Держава зацікавлена в тому, щоб операторів протимінної діяльності ставало все більше.Тому Уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації." - заявив прем’єр-міністр.

Результати та міжнародна підтримка

З початку російського вторгнення вже повернуто у використання 35,5 тис. км² територій. До коаліції з розмінування приєдналися понад 50 країн-партнерів. На сьогодні в Україні працюють 66 сертифікованих операторів у сфері протимінної діяльності.

Ініціатива спрямована на активізацію роботи в напрямку розмінування територій, забезпечення безпеки населення та розвитку постраждалих регіонів.