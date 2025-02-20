Ветерани України зможуть вивчати гуманітарне розмінування за кордоном: що відомо

Українські ветерани війни зможуть пройти підготовку з гуманітарного розмінування за кордоном. Навчання відбуватиметься в Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів України.

Що відомо про можливість перекваліфікації ветеранів

Українцям розповіли, що Мінветеранів продовжує залучати іноземний досвід для професійної перекваліфікації ветеранів війни.

Так, нещодавно заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова зустрілася з послом Сербії в Україні Андоном Сапунджи та представниками Центру розмінування Сербії.

За підсумками зустрічі стало відомо, що сербська сторона висловила готовність сприяти професійній підготовці українських ветеранів війни - як чоловіків, так і жінок - у сфері гуманітарного розмінування.

Подібне навчання надасть ветеранам:

знання тонкощів розмінування:

знання щодо національних стандартів протимінної діяльності;

необхідні для нових кар'єрних можливостей навички;

обов'язкову для такої роботи сертифікацію тощо.

Крім того, це допоможе зміцнити національну систему розмінування, адже досвідчені фахівці зможуть працювати над безпекою звільнених територій.

"Ми вдячні сербським партнерам за готовність сприяти навчанню наших Захисників і Захисниць у галузі гуманітарного розмінування. Це не лише відкриє для них нові кар'єрні можливості, але й дозволить зробити внесок у розмінування українських територій", - наголосила Кіріллова.

Кіріллова зустрілася з послом і представниками Центру розмінування Сербії (фото: mva.gov.ua)

Усвідомлюючи більш глобальне значення такої ініціативи, Мінветеранів і Центр розмінування Сербії домовилися про подальше налагодження співпраці у рамках підготовки фахівців із розмінування з-поміж ветеранів війни.