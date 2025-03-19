В Україні з'явилась нова спеціальність операторів БПЛА: про що йдеться

В Україні офіційно запроваджується нова спеціальність операторів БПЛА. Вони повинні будуть виконувати аеророзвідку та виявляти вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Що відомо про нову спеціальність операторів БПЛА

В МОУ розповіли, що в Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів - зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які виконуватимуть завдання:

з аеророзвідки;

з виявлення вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що Національний орган стандартизації України затвердив відповідний стандарт - ДСТУ 8820-4:2025 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 4. Процеси механізованого розмінування".

Українцям пояснили, що документ впроваджує ключові принципи та вимоги до застосування механізованих засобів розмінування (МЗР) під час очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Він набуде чинності 1 травня 2025 року.

Згідно з інформацією міністерства, завдяки впровадженню цього стандарту:

регламентується використання різних типів МЗР - від засобів для обробки ґрунту до обладнання для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

встановлюються вимоги до операторів МЗР, їхнього навчання та сертифікації;

унормовуються заходи безпеки під час експлуатації техніки, включно з дистанційним та автономним керуванням;

національна нормативна база гармонізується з міжнародними стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

Уточнюється, що розробку стандарту здійснювали:

фахівці Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки;

інші зацікавлені сторони у сфері протимінної діяльності.

"Окремо варто зазначити, що для тестування механізованих засобів розмінування планується створення спеціального полігону. Це дозволить забезпечити перевірку техніки в реальних умовах, підвищуючи ефективність її використання", - наголосили в Міноборони.

Насамкінець у відомстві зауважили, що цей стандарт є важливим кроком:

для підвищення ефективності гуманітарного розмінування в Україн;

для впровадження передових світових практик у боротьбі з мінною загрозою.

Публікація МОУ у Facebook (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)