В Украине появилась новая специальность операторов БПЛА: о чем речь

В Украине официально вводится новая специальность операторов БПЛА. Они должны будут выполнять аэроразведку и выявлять взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Что известно о новой специальности операторов БПЛА

В МОУ рассказали, что в Украине официально вводится новая категория операторов - внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут выполнять задачи:

по аэроразведке;

по выявлению взрывоопасных предметов.

Отмечается, что Национальный орган стандартизации Украины утвердил соответствующий стандарт - ДСТУ 8820-4:2025 "Противоминная деятельность. Процессы управления. Часть 4. Процессы механизированного разминирования".

Украинцам объяснили, что документ внедряет ключевые принципы и требования к применению механизированных средств разминирования (МСР) при очистке территорий от взрывоопасных предметов.

Он вступит в силу 1 мая 2025 года.

Согласно информации министерства, благодаря внедрению этого стандарта:

регламентируется использование различных типов МСР - от средств для обработки почвы до оборудования для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;

устанавливаются требования к операторам МСР, их обучению и сертификации;

нормируются меры безопасности при эксплуатации техники, включая дистанционное и автономное управление;

национальная нормативная база гармонизируется с международными стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

Уточняется, что разработку стандарта осуществляли:

специалисты Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности;

другие заинтересованные стороны в сфере противоминной деятельности.

"Отдельно стоит отметить, что для тестирования механизированных средств разминирования планируется создание специального полигона. Это позволит обеспечить проверку техники в реальных условиях, повышая эффективность ее использования", - отметили в Минобороны.

В завершение в ведомстве отметили, что этот стандарт является важным шагом:

для повышения эффективности гуманитарного разминирования в Украине;

для внедрения передовых мировых практик в борьбе с минной угрозой.

Публикация МОУ в Facebook (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)