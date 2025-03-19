В Украине появилась новая специальность операторов БПЛА: о чем речь
В Украине официально вводится новая специальность операторов БПЛА. Они должны будут выполнять аэроразведку и выявлять взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Что известно о новой специальности операторов БПЛА
В МОУ рассказали, что в Украине официально вводится новая категория операторов - внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут выполнять задачи:
- по аэроразведке;
- по выявлению взрывоопасных предметов.
Отмечается, что Национальный орган стандартизации Украины утвердил соответствующий стандарт - ДСТУ 8820-4:2025 "Противоминная деятельность. Процессы управления. Часть 4. Процессы механизированного разминирования".
Украинцам объяснили, что документ внедряет ключевые принципы и требования к применению механизированных средств разминирования (МСР) при очистке территорий от взрывоопасных предметов.
Он вступит в силу 1 мая 2025 года.
Согласно информации министерства, благодаря внедрению этого стандарта:
- регламентируется использование различных типов МСР - от средств для обработки почвы до оборудования для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;
- устанавливаются требования к операторам МСР, их обучению и сертификации;
- нормируются меры безопасности при эксплуатации техники, включая дистанционное и автономное управление;
- национальная нормативная база гармонизируется с международными стандартами IMAS (International Mine Action Standards).
Уточняется, что разработку стандарта осуществляли:
- специалисты Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности;
- другие заинтересованные стороны в сфере противоминной деятельности.
"Отдельно стоит отметить, что для тестирования механизированных средств разминирования планируется создание специального полигона. Это позволит обеспечить проверку техники в реальных условиях, повышая эффективность ее использования", - отметили в Минобороны.
В завершение в ведомстве отметили, что этот стандарт является важным шагом:
- для повышения эффективности гуманитарного разминирования в Украине;
- для внедрения передовых мировых практик в борьбе с минной угрозой.
Публикация МОУ в Facebook (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Напомним, ранее мы рассказывали, что ветераны Украины смогут изучать гуманитарное разминирование за границей.
Читайте также, как в Украине упростили сертификацию операторов разминирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.