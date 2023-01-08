До України йдуть опади та невелике потепління: прогноз погоди на завтра

Завтра, 9 січня, у частині областей очікується невеликий сніг, а місцями дощ. При цьому в Україну прийде потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра на заході нашої країни вночі можливий мокрий сніг, а вдень - дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий сніг. На решті території - без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, але можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря у більшості регіонів вдень від -3 до +2 градусів, а вночі -4 -9 градусів.

На заході України завтра вдень очікується +4 +9 градусів, вночі - близько нуля. На Лівобережжі вночі вдень -1 -6, а вночі -13 -18 градусів.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області можливий невеликий сніг. Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с, що може призвести до погіршення руху транспорту.

Стовпчики термометрів у Києві завтра покажуть від -3 до +2 градусів, а вночі до -9 градусів.