Українців попередили про сильні пориви вітру завтра: де очікувати негоди

Завтра, 9 січня у більшості регіонів України очікується сильний вітер. Його пориви досягатимуть 15-20 м/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"9 січня в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Українців закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, які можуть зірватися.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погода до кінця зими. Незначне похолодання можна очікувати вже на початку січня, а значні морози прийдуть пізніше.

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